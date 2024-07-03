"فرح تحول إلى خناقة".. مشاجرة بين العروسين والمعازيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحول حفل زفاف في ولاية أوتار براديش الهندية إلى ساحة معركة دامية، بعد اندلاع شجار عنيف بين العروسين عائلتي العروس والعريس بسبب وجبة طعام، وفقا لموقع "hindustantimes".

بدأت المشاجرة عندما آثار أحد أفراد عائلة العريس ضجة أن وجبة "البوفيه" لا تحتوي سوى على قطعة واحدة من الدجاج، ما أثار غضبهم.

ورد أهل العروس على الفور بالإهانات اللفظية، وتصاعد الموقف بسرعة ليخرج عن السيطرة، حيث تحول النقاش إلى شجار جسدي شامل.

أظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فوضى عارمة في حفل الزفاف، مع مشاركة معظم الضيوف في القتال، وشجار بين العريس والعروس على "خشبة المسرح".

ويمكنك رؤية الضيوف وهم يضربون ويُلكمون بعضهم البعض، ويركلون الكراسي، ويرمون الأطباق.

وأسفرت هذه الواقعة المأساوية عن إصابات متعددة بين الضيوف، دون الكشف عن تفاصيل حالتها.

عبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من تصرفات عائلتي العروسين، ووصفوا سلوكهم بالهمجي وغير المسؤول.

ويُذكر أن حوادث الشجار في حفلات الزفاف ليست جديدة في الهند، حيث غالبا ما تنتج عن خلافات حول المهر أو الطعام أو الترتيبات الأخرى.

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