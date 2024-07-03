بدائل الكافيار لفرد الشعر ومنع التساقط.. «مكونات طبيعية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تلجأ العديد من السيدات إلى استخدام الكافيار والمواد الكيميائية في علاج تساقط الشعر، لكن ما لا تعرفه الكثير منهن أنه قد لا يكون مناسبًا مع طبيعة شعرهن، إذ أنه قد يحتوي على مواد تتلف الشعر، لذا نقدم لكُن من خلال «هُن»، بديل الكافيار بزيوت طبيعية.

تأثير مادة الكافيار على الشعر

الكافيار عبارة عن مادة تحتوي على مواد كيميائية تعمل على فرد الشعر بصورة غير طبيعية، ويعمل على تساقط الشعر بطريقة مضاعفة، وهو ما أوضحته الدكتورة ماريان عاذر، أخصائية الجلدية والتجميل، مؤكدة أنه لا يجب استخدامه إلا باستشارة من طبيب الجلدية.

بدائل الكافيار للشعر

وأوضحت «عاذر» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الكافيار قد يؤثر على الشعر بشكل سلبي:

زيت الزيتون

الفوائد

يساعد على تقليل تساقط الشعر.

يجعل الشعر يبدو أكثر صحيًا.

يجعل الشعر ينمو بكثافة.

يساعد على تقليل تجعد الشعر.

طريقة الاستخدام

امزجيه مع القليل مع الشامبو.

طبقيه على شعرك مع زيت جوز الهند.

زيت الروزماري

الفوائد

يساعد على فرد الشعر.

يمنع تقصف الشعر.

يقلل من تجاعيد الشعر.

يساعد على فرد الشعر طبيعيًا.

طريقة الاستخدام

اخلطي كمية من الروزماري مع الماء الفاتر.

أضيفي العسل وضعيه على شعر رطب لعدة ساعات ثم اشطفيه.

زيت الخروب والنعناع

الفوائد

جعل الشعر يبدو أكثر صحيًا.

يزيد من قوة الشعر.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على معالجة الشعر.

طريقة الاستخدام