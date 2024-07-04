الامارات | مطعم أمريكي يقدم لطفلتين مفاجأة عجيبة بدل العصير والسلطات تحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ادعت أسرة أمريكية على مطعم محلي بعدما قالت أنه قدم لطفلتيها سائلا طاردا للحشرات بدلا عن العصير مما تسبب لهما بمشاكل صحية.

وقالت محطة "أي بي سي" أن السلطات الصحية فتحت تحقيقًا بعد أن ادعت عائلة في بيرث أن طفليها شربا سائلا كيماويا طاردا للحشرات بدلاً من العصير في أحد مطاعم الضواحي الغربية.

وجرت الحادثة أثناء خروج ماركوس وميشيل ليمين لتناول العشاء مع ابنتيهما، هانا وأوليفيا، ليلة الجمعة. وطلبت الفتاتان، اللتان تبلغان من العمر 11 و12 عامًا، عصير التوت البري، لكن زُعم أنهما تلقيا محلولًا وردي اللون بدل ذلك.

وقالت الوالدة أن ابنتيها بصقتا العصير وقالتا إنه مسموم. وحين جربته الأم لم تتمكن من تحمله أيضا، حينها تدخل الأب وذهب إلى منضدة الطلبات وطالب برؤية الزجاجة التي جاء منها السائل.

وادعى الأب أن الموظف رفض في البداية، وأخبره أنه مجرد عصير توت بري قديم. وذلك بعدما أخرج الزجاجة من الثلاجة ووضعها تحت المنضدة، وفقا للأب الذي أصر على رؤيتها ليتبين أنها سائل كيماوي يستخدم لطرد الحشرات.

وهرعت عائلة ماونت كليرمونت بعد ذلك إلى مستشفى بيرث للأطفال ومستشفى السير تشارلز جيردنر بعد تلقي المشورة من مركز معلومات السموم. وقال الأب أن البنتين عانتا من آلام بطن شديدة ووخز في الأطراف إضافة لصداع فظيع.

وبعد خضوعهن للعلاج تمت مراقبة الطفلتين والأم في المستشفى لعدة ساعات قبل خروجهم من المستشفى. وقالت الأم بعدها إنها اتصلت بالمجلس المحلي وقدمت شكوى إلى وزارة الصحة، فيما قال متحدث باسم الإدارة إنها ستدعم المجلس المحلي المسؤول عن التحقيق في ادعاءات الأسرة.

وقالت الأم لشبكة "أي بي سي" (أعتقد أن الأمر بسيط للغاية، أليس كذلك؟ لا يمكنك إدارة مطعم والسماح للمواد الكيميائية بالتواجد في منطقة يمكن أن تحدث فيها هذه الأنواع من الأخطاء).

من جهته قال المطعم الذي لم يذكر اسمه إنه يحقق في الحادث لكنه رفض التعليق أكثر.