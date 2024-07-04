3 مشروبات طبيعية تقي من ارتجاع المريء في الصيف.. هتاكل براحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد أعراض ارتجاع المريء سوءًا، وتوجد 3 مشروبات طبيعية

تُساعدك على التغلب على هذه المشكلة، وفقًا لما جاء في "هيلث لاين".

1- ماء جوز الهند

غني بالعناصر الضرورية لترطيب الجسم وإعادة توازن الأملاح المعدنية، مما يخفف ألم حرقة المعدة ويحسن من الهضم، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تقوية عضلة القلب ومنع ارتجاع المريء.

2- شاي البابونج

تناول كوب من هذا النوع من المشروب يحسن من الارتجاع ويساعد على تهدئة المعدة ويخفف التشنجات مما يساعد على تخفيف أعراض ارتجاع المريء، وأيضًا يقلل من الالتهابات ويحسن الهضم.

3- الحليب قليل الدسم

حليب اللوز وحليب الصويا من المشروبات قليلة الدسم التي تخفض من أعراض ارتجاع المريء، البعض من الحليب يحسن من راحة المعدة لذا يمكن لمرضى المريء تناول هذا النوع قليل الدسم.

مشروبات أخرى تساعد على تخفيف أعراض الارتجاع

شرب المياه.

شاي الزنجبيل.

الشاي الأخضر.

العرق سوس.

وهناك نصائح أخرى يجب اتباعها:

تجنب الوجبات الدسمة.

تناول وجبات خفيفة.

تناول الكثير من الماء.

تجنب المشروبات الغازية.

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