مفاجأة.. هذا ما يحدث للقلب والدماغ عند تناول كوب من "ماء التمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ماء التمر، هو مشروب غني بالعناصر الغذائية يُستخرج من نقع التمر في الماء، وهو من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، لما له من فوائد صحية متعددة، ولكن ماذا عن تأثيره على القلب والدماغ؟

تأثير شرب ماء التمر على القلب

وفقا لموقعي "timesofindia"، و"medium" البوتاسيوم الموجود في التمر معدن ضروري لصحة القلب، حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم، وتحسين وظائف العضلات، ومنع تراكم السوائل في الجسم.

ويساعد ماء التمر على خفض ضغط الدم عن طريق زيادة إفراز الصوديوم من الجسم، وتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية.

تأثير شرب ماء التمر على الدماغ

ماء التمر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف، وتعزز وظائفها الإدراكية.

ويُسهم استهلاكه أيضا في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُزود خلايا الدماغ بالأكسجين والمغذيات الضرورية لعملها بشكل سليم.

فوائد أخرى لـ ماء التمر:

تحسين صحة الجلد.

تقوية جهاز المناعة.

تسهيل عملية الهضم.

خفض مستويات السكر بالدم.

تقليل الالتهابات.

تحسين صحة الأمعاء.

تقوية العظام وزيادة كثافتها.

الوقاية من فقر الدم.

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

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