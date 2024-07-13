الامارات | أصغر صانعة محتوى إماراتية: أطمح لـ 100 مليون متابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالجمع بين الترفيه وتفاصيل الحياة البسيطة، كالتحضير للمدرسة، وللسفر وإرشاداته، أو حتى الاحتفال بالمناسبات وغيرها من الموضوعات، نجحت الطفلة شفا في أن تكون أصغر مؤثرة وصانعة محتوى إماراتية، بعد أن تمكنت من الوصول إلى أكثر من 43.5 مليون متابع على قناتها على «يوتيوب».

وتجمع شفا في المحتوى الذي تقدمه الكثير من المعلومات كي يكون هادفاً، كتقديم إرشادات معينة في قالب ترفيهي وتعليمي لأبناء جيلها، ويساندها في تقديم الفيديوهات إخوتها، وتطمح للوصول إلى 100 مليون متابع، علاوة على حلمها بدراسة الطب.

عن البدايات

وقالت المؤثرة الواعدة (12 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إنها حين بدأت بدخول عالم التواصل والفضاءات الرقمية، كانت مولعة بالتصوير، ودائماً ما كانت تطلب من إخوتها أن يقوموا بتصوير فيديوهات تعكس الثقافة الإماراتية والمجتمع المحلي وتفاصيل مرتبطة بالحياة اليومية.

وأوضحت صانعة المحتوى، وهي في الصف السادس، أنها تعمل اليوم على تقديم المحتوى الخاص بها والتحضير له، بمساندة من قبل أفراد العائلة، وأحياناً تصور أفكارها الخاصة. أما عن تنظيم وقتها بين الدراسة وعالم التواصل الاجتماعي الذي يتطلب الكثير من الوقت في التصوير والتحضير للأفكار، فأكدت شفا أنها تضع برنامجاً يومياً تخصص فيه ما يقارب أربع ساعات من أجل إتمام واجباتها الدراسية، ومن ثم تصور المقاطع لقناتها الخاصة على «يوتيوب».

عرض شيق

وحلت شفا ضيفة على «عالم مدهش» خلال احتفالية انطلاق موسمه الجديد أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، وقدمت للجمهور فقرة خاصة مع «الساحر»، حيث أطلت على الصغار في «عالم مدهش» في عرض ترفيهي شيق يحمل الكثير من ألعاب الخفة المبهرة.

ورأت أن «عالم مدهش يتميز بكونه يحمل الكثير من التسلية للأطفال، فهو عالم محفوف بالجمال والمرح، وبدأت بزيارته عندما كنت أبلغ من العمر عامين، ولدي الكثير من الذكريات الجميلة في طفولتي مع هذا العالم».

وتابعت: «يحتوي عالم مدهش على الكثير من الألعاب المتميزة لجميع الأطفال من مختلف الأعمار، كما أن شخصيتيه (دانة) و(مدهش) محبوبتان من قبل الصغار، ولكن على المستوى الشخصي أحب (دانة) كثيراً، وأجدها متميزة».

أحلام بالجملة

وتطمح شفا لأن تدرس الطب، وتتمنى أن توظف قناتها على منصات وسائل الاجتماعي لتقديم محتوى خاص بالشباب في المستقبل، وأن تعد «فلوغات» بشكل هادف وممتع في الوقت عينه، مشيرة إلى أن عدد المشتركين في قناتها اليوم وصل إلى 43.5 مليون متابع، وهذا الرقم يسعدها كثيراً، إذ تسعى دائماً إلى تقديم ما يحبه جمهور قناتها.

ووجهت رسالة شكر إلى متابعيها: «أحب كل من يتابعني، وأشكركم لأنه بفضلكم وصلت قناتي إلى هذا الرقم من المتابعين، وأتمنى أن أستمر بتقديم المحتوى الذي يعجبكم كي نتمكن من الوصول إلى 100 مليون متابع في أقرب وقت ممكن».

• 43.5 مليون متابع على قناة شفا على «يوتيوب».

عالم مدهش

حلت المؤثرة الواعدة شفا ضيفة في افتتاح «عالم مدهش» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، و«دي إكس بي لايف»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد العرض الذي قدمته شفا تفاعلاً لافتاً من زوار الوجهة الشهيرة، التي تستقبل ضيوفها ضمن «مفاجآت صيف دبي».

شفا:

• أخصص يومياً نحو أربع ساعات لواجباتي الدراسية، وبعدها أصور مقاطع القناة.

• أطلب من إخوتي دائماً تصوير فيديوهات تعكس الثقافة الإماراتية والمجتمع المحلي.