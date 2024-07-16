الامارات | تواصل استقبال الأطفال أعضاء برلمان الوطن العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل بالتعاون مع شركائها استقبال وفود أطفال الوطن العربي من أعضاء وعضوات البرلمان، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الأطفال اليوم الثلاثاء في مدينة الشارقة.

ويشارك أطفال البرلمان من مختلف الدول العربية، والذين يصل عددهم إلى 64 طفلاً وطفلة يمثلون 16 دولة عربية، في برنامج ممتد على مدار أسبوع، ويتضمن تجارب تعليمية وتفاعلية متنوعة بالتعاون مع شركاء البرلمان من المؤسسات الحكومية.

وأعرب الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، عن سعادته باستقبال دولة الإمارات وفود أطفال الوطن العربي لبدء الأنشطة البرلمانية في الشارقة، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم، وفتح المجال لمناقشة قضاياهم وآرائهم بطرق إبداعية وتفاعلية.