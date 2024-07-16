الامارات | صندوق الوطن.. برامج صيفية تعزز الهوية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي يتم تنظيمها في 17 مدرسة وخمسة مراكز ثقافية وإبداعية وخمس جامعات إماراتية، نجاحاً كبيراً في اجتذاب أعداد كبيرة من طلاب المدارس والجامعات، كما نالت الأنشطة، والعملية التنظيمية والمحتوى المعرفي لجميع البرامج، ثقة وتقدير قطاع كبير من الطلبة وأولياء الأمور، حيث ركزت الأنشطة على تعزيز الهوية الوطنية، كما ضمت البرامج أنشطة تتعلق بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب، إضافة إلى الرحلات الثقافية والترفيهية، كما أشاد المدرسون والمدربون والمشرفون المشاركون في تنظيم الفعاليات، بالمحتوى المعرفي الذي أعده صندوق الوطن لبرامج «قدرتي» و«فكرتي» و«لغة القرآن»، وهو ما جعل هذه البرامج أكثر تميّزاً للعام الثاني على التوالي.

وأكد المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي أن استطلاع رأي عدد كبير من الطلبة المشاركين وأولياء الأمور والمدربين، جاء إيجابياً للغاية في ما يتعلق بأنشطة الأسبوع الأول الذي ركز على الثقافة الإماراتية، ولغة القرآن، وتعزيز مواهب وقدرات الطلبة المشاركين، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لاستطلاع آراء الطلبة وأولياء الأمور، تؤكد أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن، تسير في الاتجاه الصحيح، لتحقيق أهدافها السامية، مشيراً إلى أن هناك تقديراً كبيراً من جانب أولياء الأمور الذين تابعوا أنشطتها الثقافية والفنية والرياضية والمعرفية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: قدوتي، وفكرتي، ولغة القرآن.

وقال القرقاوي: إن الإقبال الكبير على البرامج الصيفية لصندوق الوطن للعام الثاني على التوالي، يشجعنا على العمل مع جميع المدارس المشاركة هذا العام، لتحفيز ومساعدة الطلبة المشاركين بهذه البرامج على تشكيل أندية مدرسية (أندية الهوية الوطنية)، ليقوم الطلبة من خلالها بمشاريع لخدمة البيئة والمجتمع خلال العام الدراسي، لتكون مجالاً يحتفي فيه الطلبة بهويتهم وقيمهم ومبادئهم، ويظهرون التزامهم بالقيم الإماراتية الأصيلة، في إطار حرص صندوق الوطن على المساعدة في إعداد جيل إماراتي يمتلك مقومات العصر، وقيم الإمارات الأصيلة معاً.