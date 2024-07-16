الامارات | مدينة ألمانية تغير اسمها إلى «سويفتكيرشن» .. احتفاء بـ «​​تايلور سويفت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، تغيير اسمها بشكل مؤقت ليصبح «سويفتكيرشن»، وذلك تكريما لملكة البوب تايلور سويفت، التي من المقرر أن تزور المدينة لتقدم ثلاثة عروض فنية هذا الأسبوع.

وقامت مدينة جيلسنكيرشن منذ مطلع شهر يوليو الجاري، بوضع ما يصل إلى 30 لافتة صفراء لاسم المدينة الجديد، الذي صار «سويفتكيرشن»، كوسيلة للترحيب بعشرات الآلاف من عشاق المغنية الشهيرة المنتظر وصولهم، إلا أن هناك عددا من اللافتات التي تعرضت للتخريب أو الاختفاء منذ ذلك الحين.

وحسب "د ب أ" كانت طالبة في إحدى المدارس تقدمت بطلب قوبل بالموافقة، لإعادة تسمية جيلسنكيرشن لفترة قصيرة، طوال فترة إقامة حفلات سويفت الثلاثة، إلا أن الحملة لم تلقَ ردا حماسيا من الجميع.

وكانت المدينة مؤخرا تحت الأضواء لكونها إحدى المدن المضيفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».