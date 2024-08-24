فوائد لا تعرفها عن زيت النخيل.. اكتشف علاقته بصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة:

يُستخرج زيت النخيل من ثمرة نخيل الزيت ويُعرف بلونه الأحمر المائل إلى البرتقالي، وهو واحد من أرخص الزيوت وأكثرها استخدامًا في العالم، خاصة فيما يتعلق بالطهي وإعداد الأطعمة الجاهزة، ويتميز بنكهته الجيدة.

ورغم فوائد زيت النخيل، لكنه تعرض لانتقادات بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية المشبعة، فيُشاع أنه النخيل ليس مفيدًا لصحة القلب، ولكن هل هذا صحيح؟

وللإجابة على هذا التساؤل يستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن فوائد زيت النخيل للقلب، وفقًا لموقع "health shots"

القيمة الغذائية لزيت النخيل

يحتوي زيت النخيل على توازن شبه متساوٍ بين الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ويتألف من 44% أحماض دهنية مشبعة، بما في ذلك حمض البالمتيك، وحمض الستيريك، وحمض الميريستيك، بينما تشكل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة 39%، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة 11%، فيما يجعل هذا المزيج زيت النخيل شبه صلب في درجة حرارة الغرفة، مما يجعله ملائماً لمجموعة متنوعة من الأطعمة.

زيت النخيل وصحة القلب

لطالما دار الجدل حول تأثير زيت النخيل على صحة القلب بسبب محتواه من الأحماض الدهنية المشبعة، ولكن، دراسة بعنوان "زيت النخيل وصحة القلب: مراجعة" نشرت في المجلة العالمية لأمراض القلب تشير إلى أن صحة القلب تتأثر بشكل رئيسي بالدهون الغذائية التي تؤثر على مستويات الكوليسترول.

ولم تثبت الدراسات بعد وجود علاقة مباشرة بين الدهون المشبعة وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن بالمقارنة فإن السمن والزبدة المصفاة، التي تحتوي على نسب أعلى من الأحماض الدهنية المشبعة، لا تزال تُستخدم في بعض الثقافات، ويظهر أن استهلاك السمن الخفيف إلى المعتدل قد يكون مفيدًا للقلب.

وتشير الدراسات إلى أن زيت النخيل، عند استخدامه كبديل للدهون غير المشبعة، قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم، وبالتالي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفوائد الصحية لزيت النخيل

1- يحتوي على بيتا كاروتين

يُستخرج زيت النخيل من ثمرة نخيل الزيت، التي تحتوي قشرتها على نسبة عالية من الكاروتين، وهو أحد سلاسل فيتامين A ومضاد أكسدة، فيما أظهرت الدراسات أن الكاروتينات مثل البيتا كاروتين قد تساعد في الحفاظ على صحة القلب عند تناولها بكميات خفيفة إلى معتدلة.

2- مضادات الأكسدة

يحتوي زيت النخيل على توكوترينول، وهو شكل من أشكال فيتامين E، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي، يساعد في منع الالتهابات وتنكس الأعصاب، بينما أظهرت دراسة أن زيادة تناول التوكوترينول قد تُخفض مستويات الدهون الثلاثية وتزيد من الكوليسترول الجيد HDL.

3- مصدر طاقة فعّال

يمتاز زيت النخيل بدرجة دخان عالية، مما يجعله مثاليًا للطهي عند درجات حرارة مرتفعة. يحتوي على حوالي 9 كيلو كالوري من الطاقة لكل جرام، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للطاقة بعد فترات طويلة من الصيام ويشعر بالشبع أثناء الوجبات.

تناول زيت النخيل باعتدال

وقد يكون الإفراط في استهلاك أي نوع من الزيوت، بما في ذلك زيت النخيل ضارًا بالقلب، لأنه قد يرفع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، لكن تناول كميات معتدلة من زيت النخيل قد يكون مفيدًا لصحة القلب وللحفاظ على صحة الأنسجة والجلد، كما يوفر مصدرًا جيدًا للطاقة عند الحاجة.

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