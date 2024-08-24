اكتشاف مذهل.. قهوتك في الصباح قد تكون علاجا لارتفاع الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - في اكتشاف علمي جديد، أظهرت دراسة حديثة أن إضافة نوع محدد من الحليب إلى القهوة قد يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الالتهاب في الجسم.

هذه النتائج تسلط الضوء على التفاعلات المعقدة بين المكونات الغذائية وتأثيرها على وظائف الجسم، وتفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لاستكشاف الآليات الكامنة وراء هذا التأثير.

وأوضحت دراسة جديدة أن نوعا محددا من الحليب المضاف إلى القهوة يمكن أن يساعد على تحسين ضغط الدم وانخفاض مستويات الالتهاب، وفق ديلي ميل البريطانية.

كما درس باحثو جامعة تورنتو في كندا، التأثيرات الصحية لاستبدال حليب البقر بحليب الصويا (المصنوع من فول الصويا)، من خلال إجراء تحليل كبير لـ 17 تجربة سابقة شملت أكثر من 500 شخص.

وبلغ متوسط ​​مدة كل تجربة 4 أسابيع، حيث شرب المشاركون ​​500 مل من الحليب في المتوسط (إما بقري أو حليب الصويا) يوميا.

وتوصل فريق البحث أنه في جميع الدراسات، ارتبط استبدال حليب البقر بحليب الصويا بانخفاض مستويات الكوليسترول، فضلا عن انخفاض ضغط الدم وعلامات الالتهاب.

وبلغ إجمالي محتوى السكر في حليب الصويا، في المتوسط، كان أقل بنحو 60% من حليب البقر.

كما أشار الباحثون إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيف حليب الصويا المدعم كغذاء فائق المعالجة، لأن هذا التصنيف "قد يكون مضللا".

وقال الفريق الكندي في مقال كتبه في مجلة BMC Medicine: "تقدم الأدلة الحالية مؤشرا جيدا على أن استبدال حليب البقر بحليب الصويا، قد يؤدي إلى فوائد للدهون في الدم وضغط الدم والالتهابات لدى البالغين".