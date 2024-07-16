توقعات الأبراج لمباراة الأهلي ومودرن سبورت وحظوظ اللاعبين.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلتقي النادي الأهلي بفريق مودرن سبورت اليوم في تمام التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365" حظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقا لما كشفه خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

توقعات خبير الأبراج لأداء بعض نجوم الأهلي ومودرن سبورت:

- أبرز نجوم الأهلي:

1. محمد الشناوي (حارس مرمى - برج القوس)

وجود الشمس في برج السرطان يؤثر على الشناوي ويزيد من حساسيته ووعيه العاطفي، وقد يكون أكثر اهتماما بالتفاصيل والدفاع عن مرماه.

كما أن وجود القمر في العقرب يعزز من قدرة الشناوي على التحدي والصمود، ويزيد من قوته الداخلية وإصراره.

وجود المريخ في الثور يعزز من ثباته وصبره، ما يمكنه من التعامل مع الضغوطات بشكل أفضل.

2. محمد هاني (مدافع - برج الميزان)

وجود الشمس في السرطان يزيد من حساسية هاني ورغبته في الحفاظ على التوازن والدفاع.

وجود الزهرة في الأسد يجعله أكثر جرأة وثقة في تحركاته الدفاعية.

كما أن المريخ في الثور يعزز هذا من قوته وثباته، ما يساعده في المواجهات الفردية مع الخصوم.

3. محمد عبد المنعم (مدافع - برج الثور)

وجود الشمس في السرطان يزيد من حذر عبد المنعم وتركيزه على الدفاع و يمنحه شجاعة وثقة إضافية في تحركاته ويعزز من قوته الجسدية.

4. وسام أبو علي (وسط - برج الجوزاء)

وجود الشمس في السرطان يزيد من حساسيته ووعيه العاطفي، ما قد يؤثر على قراراته في الملعب ويمنحه مرونة وقدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة بسرعة، ويعزز من انضباطه وقدراته.

أبرز نجوم مودرن سبورت:

1. محمود حمدي (حارس مرمى - برج الجوزاء)

وجود الشمس في السرطان يمنحه قدرة على التكيف والابتكار في الدفاع عن مرماه ويعزز من انضباطه والتزامه في المباراة.

2. محمود شعبان (مدافع - برج الحوت)

وجود الزهرة في الأسد يزيد من حساسيته ووعيه بالتفاصيل الدفاعية ويمنحه ثقة إضافية وجرأة في الدفاع، ويعزز من قوته وثباته في مواجهة الهجمات.

تحليل المباراة:

محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم من فريق الأهلي يتمتعان بطاقة جيدة، وذلك بفضل تأثيرات المريخ في الثور، ما يمنحهما ثباتا وقوة في الدفاع.

محمد هاني يتمتع بالثقة والجرأة بفضل تأثير الزهرة في الأسد، ما يساعده على تقديم أداء دفاعي قوي.

وسام أبو علي يتمتع بمرونة وقدرة على التكيف بفضل تأثير المشتري في الجوزاء، ما يجعله لاعبا محوريا في خط الوسط.

على الجانب الآخر:

محمود حمدي من مودرن سبورت يتمتع بقدرة عالية على التكيف والابتكار بفضل تأثير المشتري في الجوزاء، ما يجعله حارس مرمى قادرا على التصدي للهجمات بشكل فعال.

محمود شعبان يتمتع بحساسية ووعي عاطفي بفضل تأثير الشمس في السرطان، ما يعزز من أدائه الدفاعي.

النتيجة المتوقعة:

1. تعادل 1-1: نظرا لتكافؤ القوى والتأثيرات الكوكبية المتوازنة.

2. فوز الأهلي 2-1: بفضل الطاقة الإيجابية والتأثيرات الفلكية الداعمة لبعض لاعبيه الرئيسيين.