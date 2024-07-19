 ثلث الأزواج ينامون في غرف منفصلة هرباً من الشخير



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف استطلاع جديد أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم عن ظاهرة مثيرة للقلق، حيث أشارت النتائج إلى أن ما يقرب من ثلث الأزواج في مصر يلجأون إلى ما يُعرف بـ "طلاق النوم"، أي النوم في غرف منفصلة، هرباً من مشكلة الشخير التي يعاني منها أحد الزوجين.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة هيلث داي، أظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من البالغين في مصر، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة "طلاق النوم" مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت النسبة إلى 29% مقابل 20% في العام السابق. بينما أشارت النتائج إلى أن 15% فقط من الأزواج كانوا ينامون في غرف منفصلة بشكل دائم في العام الماضي.

وعلّق خبراء النوم على هذه النتائج مؤكدين أن "طلاق النوم" لا يجب أن يُنظر إليه كمؤشر على وجود مشاكل في العلاقات الزوجية، بل كحلّ إيجابي يُساهم في تحسين جودة النوم وصحة كلا الزوجين.

وأوضح الخبراء أن النوم المتقطع أو قلة النوم بسبب الشخير يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية، مُشيرين إلى أن بعض الأزواج قد يضطرون إلى النوم في أوقات مختلفة أو استخدام أسرّة منفصلة للحصول على قسط كافٍ من النوم الهادئ.

وبالإضافة إلى "طلاق النوم"، كشف الاستطلاع عن استخدام بعض الأزواج لأساليب أخرى لمواجهة مشكلة الشخير، مثل:

النوم في أوقات مختلفة: حيث أشار ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم ينامون في وقت مختلف عن الوقت المرغوب فيه بسبب الشخير.

"الطريقة الاسكندنافية": وهي استخدام بطانيات أو لحاف منفصل في نفس السرير، وهو ما قاله 10% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يجربونه.

وحذّر خبراء أكاديمية النوم من أن الشخير قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية خطيرة، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، خاصةً إذا كان مصحوباً بأعراض مثل:

الاختناق أو اللهاث.

توقف التنفس أثناء النوم.

الأرق.

الصداع الصباحي.

التبول كثيراً أثناء الليل.

صعوبة التركيز وفقدان الذاكرة.

صعوبة البقاء مستيقظاً أثناء مشاهدة التلفزيون أو قيادة السيارة.

ونصح الخبراء أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة واستبعاد أي مشاكل صحية كامنة.

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