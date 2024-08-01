هذا الشهر يتطلب العمل السريع والمبادرة في الوقت المناسب

مهنيا:ها هو شهر آب يطلّ مع ظروف متقلبة ما يهدد بالإرهاق والتعب وتراجع المعنويات ويحتّم الوقاية والحذر. لا تستهتر بأي تعليمات وكن واعياً وحريصاً على كل ما يحميك من تداعيات كثيرة وانقلابات في بعض الأوضاع وإرباكات قد لا تعفي إلا القلة. يتطلب هذا الشهر العمل السريع والمبادرة في الوقت المناسب والتحرّك إذا أردت أن تنتصر على المعوقات.

عاطفياً: يعود الانسجام وتقوى الثقة بالنفس. ليس الجوّ سهلاً فالضغوط الشخصيّة ان كانت صحيّة او عائلية تلهيك بعض الشيء عن الاهتمام بمتطلّبات العلاقة والحبيب. لكنّ الامر ليس مستعصياً، فهذا امر طبيعي يمرّ به كل الاشخاص.