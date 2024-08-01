هذا الشهر تستطيع مواجهة الأحداث وحيداً دون الحاجة الى تشجيع أو دعم

مهنياً: تشجعك الظروف على اقتحام المجهول بلاخوف او تردد. فبعد معارك الشهر الماضي تبدو الظروف افضل وتكون انت بدورك قادراً على فرض شروطك بنفسك. باستطاعتك مواجهة الأحداث وحيداً من دون حاجة الى تشجيع أو دعم مزوّداً معنويات مرتفعة وعزيمة هائلة واندفاعاً رائعاً يصعب على الآخرين مجاراته.

عاطفياً: تلاحظ أن الجوّ يصبح اكثر توتّرًا اعتبارا من بداية الشهر مع انتقال الزهرة الى معاكسة مع برجك من العذراء ، ومن المستحسن عدم تأزيم الامور. يحذّرك كوكب المرّيخ من انفعال او خلاف، وباستطاعتك تفادي المشاكل شرط التحلّي بالموضوعية، وعدم فرض الرأي على الحبيب.