لصحة القلب والكلى.. احرص على تناول هذه الأطعمة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تُعتبر الأطعمة الخضراء مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب والكلى.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365"، أبرز 5 أطعمة خضراء صديقة للقلب والكلى،وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين"، المعني بالصحة.

1- السبانج:

السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث أنها بتحتوي بشكل خاص على فيتامين k وهو مهم لصحة القلب، ويحمي الشرايين من تخثر الدم.

2- الكرنب

الكرنب من الخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالألياف، التي تساعد على حماية القلب، وتحفز من الهضم لذا فهو طعام مهم للقلب والكلي.

3- البازلاء

البازلاء من الخضروات الخضراء الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات، وخصوصا البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويضبط الأوعية الدموية، كما أنها صديقة للكلى، لما تحتوي عليه من فيتامين ومعادن.

4- الليمون

الليمون من الحمضيات الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة وهي عناصر مهمه لصحة الجسم والمناعة، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم، وبالتالي ضبط ضربات القلب.

5- البروكلي

البروكلي من الأطعمة الخضراء الغنية بالبوتاسيوم والمغنسيوم ومضادات الأكسدة، تساعد على تنظيم ضغط الدم، كما تنشط الدورة الدموية، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى.

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