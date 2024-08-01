تناول الفاكهة 3 مرات يوميا يحميك من الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة يونج لو لين للطب في سنغافورة أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب في مرحلة الشيخوخة.

وأظهرت الدراسة التي استمرت 20 عاما وشارك فيها أكثر من 13 ألف مشارك أن زيادة استهلاك الفاكهة بما في ذلك البرتقال واليوسفي والموز ارتبط بانخفاض فرص الإصابة بأعراض الاكتئاب في مرحلة الشيخوخة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما إن تناول ثلاث حصص على الأقل من الفاكهة يوميا في منتصف العمر يقلل من احتمال الإصابة بالاكتئاب المرتبط بالشيخوخة بنسبة 21% على الأقل مقارنة بتناول حصة واحدة أو أقل يوميا.

ولاحظ الأطباء في جميع أنحاء العالم انتشارا متزايدا لأعراض الاكتئاب بين كبار السن بما في ذلك مشاعر الاكتئاب، وتأخر المعالجة المعرفية والتي غالبا ما تكون مصحوبة بفقدان الشهية، والأرق، وضعف التركيز، وزيادة التعب مع تقدم العمر.

وهذا الأمر مرتبط بالتغيرات العصبية التنكسية الكامنة في المخ المرتبطة بالشيخوخة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الفاكهة في وقت مبكر من حياتهم أظهروا احتمالية أقل للإصابة بأعراض الاكتئاب في وقت لاحق من حياتهم.

كما أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الدقيقة المضادة للالتهابات في الفواكه مثل فيتامين سي والكاروتينات والفلافونويد - تقلل من الإجهاد التأكسدي وتمنع العمليات الالتهابية في الجسم قد تؤثر على تطور الاكتئاب.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور كوه وون بواي من كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية: "تؤكد دراستنا على أهمية استهلاك الفاكهة كإجراء وقائي ضد الاكتئاب المرتبط بالشيخوخة.

وتابع: "وفي الدراسة كان المشاركون الذين تناولوا ثلاث حصص على الأقل من الفاكهة يوميا، مقارنة بمن تناولوا أقل من حصة واحدة يوميا، قادرين على تقليل احتمال الإصابة بالاكتئاب المرتبط بالشيخوخة بشكل كبير بنسبة 21٪ على الأقل".

ويمكن تحقيق ذلك بتناول حصة أو حصتين من الفاكهة بعد كل وجبة.

وبعد تعديل العوامل بما في ذلك التاريخ الطبي وحالة التدخين ومستوى النشاط البدني ومدة النوم، وجد الباحثون أن الاستهلاك الأعلى للفواكه، ولكن ليس الخضراوات، كان مرتبطا بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب.

وقال البروفيسور كوه: "تهدف دراستنا إلى فحص العلاقة بين استهلاك الفواكه والخضراوات في منتصف العمر وخطر ظهور أعراض الاكتئاب في أواخر العمر.

وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز استهلاك الفاكهة للأفراد في منتصف مرحلة البلوغ، والتي تعرف عادة بأنها تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 65 عاما، ويمكن أن يؤدي إلى فوائد طويلة الأمد لصحتهم العقلية في أواخر مرحلة البلوغ بعد سن 65 عاما.

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