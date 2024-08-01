بطانية تتسبب في إلغاء رحلة طيران.. لن تتخيل ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أدت مشادة كلامية حادة بين مضيفة طيران تابعة لشركة طيران كندية مع أحد الركاب إلى تأخير إقلاع الطائرة لمدة يومين.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة رقم AC73 من الدار البيضاء إلى مونتريال، بسبب طلب أحد الركاب الحصول على بطانية، وفقا لموقع "news18".

ويظهر الفيديو المضيفة وهي غاضبة ومنفعلة من الراكب، وقالت: "سوف تتصرفون بشكل جيد أو سننزل".

وأضافت: "سأخبر القبطان على الفور، وعندما طلب منها أحد الركاب إشراك القبطان، قالت بأسلوب حاد: "يجب على الجميع أن يتصرفوا بشكل جيد".

ولم تتوقف المضيفة عند هذا الحد، بل واصلت تحذير الركاب، وطلبت منهم أن يتصرفوا بشكل لائق وأن يلتزموا الهدوء وهددتهم بـ إخراجهم من الطائرة.

وتابعت المضيفة: "اصمتوا، واربطوا أحزمة الأمان، وإلا سيتم إخراجكم".

وأثار الفيديو فور نشره حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع بعض المستخدمين عن الطاقم بينما انتقدها آخرون.

وعلق أحد المستخدمين: "لا يبدأ أفراد طاقم الطائرة في إساءة معاملة الركاب بشكل عشوائي".

وأضاف آخر: "الخطوط الجوية الكندية هي أسوأ شركة طيران".

وأكدت شركة الطيران في بيان لقناة "سي تي في نيوز" أن الرحلة ألغيت وغادرت بطاقم جديد في النهاية.

وأضافت أن الركاب سيحصلون على تعويض عن التأخير وسلوك المضيفة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "نحن نأخذ هذا الحادث على محمل الجد وسنتخذ الإجراء المناسب".

وأضاف: "نعتذر لعملائنا ونأسف بشدة لأن تجربتهم اليوم لم تكن على مستوى ما توقعوه عند السفر مع طيران كندا".

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