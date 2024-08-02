3 نصائح للاسترخاء النفسي أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - دب ا

القيادة يمكن أن تكون تجربة مرهقة، خاصة في ظروف المرور المزدحمة أو الطرق غير المألوفة.

إليك ثلاث نصائح بسيطة لمساعدتك على الاسترخاء النفسي أثناء القيادة:

وأوضحت مؤسسة جي.تي يو الألمانية المتخصصة في اختبار عوامل السلامة والأمان في السيارات إن "القيادة تصبح أكثر أماناً وسلامة عندما لا يشعر السائق بالتوتر ولا بالعدوانية".

ورغم كل شيء فإن المناورات الخطرة المحتملة أثناء القيادة والتي يغذيها الانفعال العاطفي، سواء كان السائق يتبع سيارة أخرى عن كثب أو يحاول تجاوزها، تزيد مخاطر وقوع الحوادث.

فإذا أراد سائق السيارة التحلي بالاسترخاء والهدوء أثناء القيادة عليه الالتزام بالوصايا الثلاث التالية:

الالتزام بالهدوء مقدماً

يعتقد الناس غالباً أن الشعور بالإحباط سبب رئيسي للقيادة بطريقة خطيرة، لكن اتضح أيضاً أن المشاعر الإيجابية يمكن أن تغذي أيضاً الرغبة في القيادة بطريقة خطيرة. وسواء كان السائق يشعر بالغضب أو بالسعادة، فعليه أخذ الوقت والمساحة الكافية، لكي يستعيد هدوءه قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، حتى يستطيع السير بطريقة آمنة.

تحديد الوقت المناسب لزمن الرحلة

التخطيط المسبق لأي رحلة بشكل مسبق، سيساعد في التخلص من ضغوط الوقت أثناء القيادة.

كما يجب مراجعة حالة المرور في الوقت المناسب، حتى يمكنه بدء الرحلة مبكراً، إذا لزم الأمر، بحيث يتيح لنفسه وقتاً احتياطياً، يضمن له الوصول إلى وجهته في الوقت المناسب دون الحاجة إلى القيادة بطريقة متهورة ولا الشعور بالتوتر أثناء القيادة.

أخذ قسط كاف من النوم قبل القيادة

عدم أخذ قسط كاف من النوم يجعل الكثير من الناس متوترين، ويؤدي إلى بطء في ردود أفعالهم.

لذا قبل الرحلة عليك الحرص على أخذ قسط كاف من الراحة، قبل بدء القيادة السيارة، كما يمكنك الحصول على فترات راحة متقطعة خلال الرحلة الخاصة بك.