الامارات | "نتفليكس" تعلن رسمياً عن موعد الموسم الثاني من "لعبة الحبار" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت "نتفليكس"، مقطع فيديو تشويقيا للموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير (Squid Game - لعبة الحبار)، الذي سيبدأ عرضه في 26 من ديسمبر 2024، على أن يتم عرض الموسم الثالث الأخير في عام 2025.

وسيُعرض الموسم الثاني من "لعبة الحبّار" بعد أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق الجزء الأول نجاحاً عالمياً في عام 2021، إذ احتلّ المرتبة الأولى بين مسلسلات نتفليكس، من حيث عدد المشاهدات (265.2 مليون مشاهدة)، وإجمالي وقت المشاهدة (2.2 مليار ساعة)، على مدار أول 13 أسبوعاً من عرضه.

ويعود الموسم الثاني من المسلسل الدرامي الكوري ببعض الوجوه المألوفة وبعض الوجوه الجديدة، كما سيعود بعضهم أيضاً في الموسم الثالث.

ويتابع سيونج جي هون (لي جونج جاي)، في الموسم الثاني من المسلسل، مع الكاتب والمخرج والمنتج التنفيذي هوانج دونج هيوك، مغامرته الشيّقة وهو يستعيد عافيته بعد قراره الانتقام في نهاية الموسم الأول.

ويتناول الموسم الثاني حياته بعد أن تخلى عن خُططه للذهاب إلى الولايات المتحدة، مُستبدلاً ذلك بسلسلة من المطاردات للقائمين على اللعبة.

ويحكي الجزء الأول من المسلسل قصة سيونج جي هون المثقل بالديون، والذي قبل دعوة لحضور ألعاب غريبة تقدم جوائز بملايين الدولارات، ليكتشف مع المشاركين أن ثمن خسارة اللعبة هو الموت، وبعد مقتل الجميع وفوز سيونج جي هون بالمركز الأول، يُصمم على جعل المسؤولين عن المنافسة يدفعون ثمناً باهظاً على فظائعهم.