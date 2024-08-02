دراسة جديدة تكشف الخطر المضاعف لتدخين أنواع مختلفة من السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعتبر التدخين من أخطر العادات التي تهدد صحة الإنسان، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، وعلى رأسها سرطان الرئة.

ولكن هل تعلم أن تدخين أكثر من نوع واحد من السجائر يضاعف هذا الخطر بشكل كبير؟ هذا ما تكشفه العديد من الدراسات.

قالت دراسة حديثة من جامعة ولاية أوهايو بأن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتدخين التقليدي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بـ 4 مرات ممن يدخنون نوعاً واحداً فقط.

ووفق "نيوز مديكال"، هذه هي أول دراسة تقدم دليلاً على أن التدخين التقليدي مع التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بالتدخين وحده.

أضرار السرطان

وتسبب سرطان الرئة في وفاة حوالي 1.8 مليون حول العالم عام 2020، ووجدت الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر أن حوالي 87% من هذه الحالات يرتبط بشكل مباشر بالتدخين المستمر للتبغ.

وخلال هذه الدراسة، قارن الباحثون بتحليل تدخين السجائر واستخدام السجائر الإلكترونية، لدى 4975 مصاباً بسرطان الرئة مقارنة بمجموعة تحكم مكونة من 27294 شخصاً غير مصاب.

وقال الباحثون أن التدخين الإلكتروني مع تدخين السجائر كان أكثر شيوعاً بـ 8 مرات لدى المصابين بسرطان الرئة، مقارنة بمجموعة التحكم من الأشخاص غير المصابين بسرطان الرئة.

كما أظهرت البيانات أن خطر الإصابة بسرطان الرئة كان أعلى بـ 4 مرات بين من جمعوا بين التدخين الإلكتروني والتدخين التقليدي مقارنة بمن يدخنون فقط.