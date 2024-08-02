تعرضت لحادث مرعب.. وفاة بلوجر بطريقة صادمة وهذا ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حادث مرعب، لقت بلوجر حتفها، وذلك أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" في مكان خطير.

توفيت موي سا ناي، البالغة من العمر 14 عاما، أثناء زيارتها لشلال سينيوا في جنوب شرق ميانمار.

كانت الفتاة، التي تتمتع بشعبية كبيرة على تطبيق "تيك توك" مع أكثر من 150 ألف متابع، رفقة أصدقائها، حيث قرروا التقاط مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع متابعيهم، وفقا لموقع "unilad".

ولكن، أثناء محاولتها التقاط صورة في أعلى الشلال، انزلقت "موي" على الصخور المبللة وسقطت في المياه، وجرفها التيار القوي بعيدا، وعلقت جثتها بين صخرتين كبيرتين، قبل أن تغرق في النهاية.

رغم السرعة التي هرع بها رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب لإنقاذها.

وقد كافحوا طوال الليل في محاولة يائسة لاستخراج جثتها من بين الصخور، واضطروا في النهاية لربط يديها بالحبال لسحبها من الفجوة الضيقة.

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