"ليلة العمر بميزانية محدودة".. منظمة أفراح تكشف أسرار لإقامة حفل زفاف بتكاليف بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المقبلين على الزواج، باتت فكرة حفل الزفاف البسيط والمقتصر على المقربين خيارا أكثر واقعية وجاذبية.

وفي هذا الصدد، قدمت منظمة الأفراح والمناسبات، نهى خليل، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "DMC"، نصائح قيمة للعروسين الراغبين في تنظيم حفل زفاف أحلامهم دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة.

أشارت "نهى" إلى أن التحديات الاقتصادية، دفعت الكثيرين إلى إعادة التفكير في مفهوم حفل الزفاف التقليدي، والتركيز على الاحتفال مع المقربين وتكوين ذكريات لا تُنسى، بدلا من التنافس في إقامة حفلات فخمة.

وذكرت عدة نصائح حول كيفية توفير المال في حفلات الزفاف، وتشمل:

- التخلي عن التقاليد غير الضرورية مثل الكوشة والدعوات الورقية، حيث أنها مكلفة وغير ضرورية.

- اختيار أماكن مفتوحة، لإقامة حفل الزفاف مثل الحدائق أو الشواطئ، حيث يمكن الاستفادة من جمال الطبيعة وتقليل تكاليف الديكور.

- ينصح باستخدام ديكورات بسيطة وتركيز على جمال المكان نفسه، بدلا من الإنفاق الكثير على الديكوارت.

- دعوة الأقارب والأصدقاء المقربين فقط، ما يساعد على تقليل تكاليف الطعام والشراب.

- التخطيط الجيد وتحديد ميزانية واضحة قبل البدء في التحضيرات.

- تجنب الإسراف في "البوفيه"، والبحث عن بدائل اقتصادية للزينة، مثل استخدام الورد الصناعي بدلا من الطبيعي.

الاستغناء عن الألعاب النارية التي يتم إطلاقها في حفلات الزفاف.

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