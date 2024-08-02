هذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأحمر.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

البصل الأحمر، هذا المكون الشائع في العديد من الأطباق، ليس مجرد نكهة لذيذة، بل هو أيضاً مخزن للعديد من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية مذهلة لجسمك.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، إليك بعض أهم الفوائد التي يمكنك الحصول عليها عند تناول البصل الأحمر بشكل منتظم.

محاربة الالتهابات

يحتوي البصل الأحمر على مركبات كبريتية قوية تعمل كمضادات للأكسدة والالتهابات، مما يساعد في حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

تساعد هذه المركبات في تقليل الالتهاب الذي يرتبط بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان.

تحسين صحة القلب

يساعد البصل الأحمر على خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعمل البصل على خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يساعد في منع تكون الجلطات الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي البصل الأحمر على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من العدوى.

يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الأمراض.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البصل على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن.

يساعد في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تلعب دورًا هامًا في صحة الجهاز الهضمي.

مفيد لصحة العظام

يحتوي البصل على الكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

مضاد للسرطان

تحتوي بعض المركبات الموجودة في البصل على خصائص مضادة للسرطان، مما يساعد في حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان.

نصائح مهمة للاستفادة من فوائد البصل الأحمر

للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية، يُفضل تناول البصل نيئًا أو مطبوخًا قليلاً.

يمكن إضافة البصل إلى السلطات ليعطيها نكهة لذيذة ويضيف إليها قيمة غذائية.

يمكن استخدام البصل في العديد من الأطباق مثل الشوربات واليخنيات والكاري

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