القاهرة- الخليج 365
مهنياً: انت بامان والقادم مواعيد فلكية بتجنن امورك المالية والمهنية تذهب نحو الافضل ونشاطك الف اسبوع جيد يبدأ بأخبار حلوة وتحسن يتميز بتأثيرات مهمة وايجابية الشمس في الاسد والزهرة في العذراء واورانوس في الثور تاثيرات ايجابية تجلب المصالحات والتسويات والانفراجات والتأييد او اتفاقية معينة تحصل عليها او نوع من لقاء او مفاوضات او عجقة تتسلط الاضواء على كفائتك الجو العام ممتاز مع تواجد الكواكب مجتمعة في مواقع صديقة وداعمة. فقط خفف النفقات بالتوفيق
عاطفياً: تستفيد من تاثيرات كوكب الزهرة المتنقل في العذراء الذي يتحدث عن مفاجأة سعيدة قد تحصل او سفر او مصالحة عائلية ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية ويبشر بآفاق عاطفية جديدة وتقارب مع الشريك والاهل للعازب, تعيش أسبوعاً ناجحاً حيث تشاطر الحبيب اوقاتاً جميلة من الفرح والتودد والتسلية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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