توقعات مولود برج " الدلو " من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024

مهنياً: يا فرحة ما تمت رح يقول لي الدلو ما صدقت خلصت من المريخ من الثور حتى توصل الشمس الى الاسد طول بالك انت انسان رصين مرق ها الفترة بالقل الخسائر وطول بالك ما بقى الا القليل اسبوع جيد داعم مهنيا وماليا بحيث تستفيد من الطوالع الفلكية المناسبة من اجل احراز نتائج ملموسة تستحق التهنئة عليها خاصة انك تعتمد اسلوبا جديدا ومناسبا مع وجود المشتري والمريخ في الجوزاء في مثلث فلكي مع بلوتون في برجك يدافع عنك يساعدك يعطيك قرة حتى تتحرك وتحقق امنياتك وتحصل على كل ما تريد

عاطفياً: يناسبك جدا موقع الزهرة في العذراء فتعيش اجواء ساحرة في المحيط العائلي والعاطفي وتجد نفسك محاطا برعاية خاصة من قبل الاهل والاولاد والاحبة للعازب, يجعلك هذا الاسبوع ميالا الى اختيار شريك يؤمن لك الاستقرار العطفي وتقرر الارتباط الرسمي كخطوبة او زواج