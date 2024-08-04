إليك العلاقة بين أنماط النوم والقدرات المعرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج لندن" علاقة بين الأشخاص الذين يستيقظون في وقت متأخر من النهار، وارتفاع قدراتهم المعرفية مقارنة بأولئك الذين يفضلون الاستيقاظ في الصباح الباكر، نظرًا لما نشره موقع dzen.



ونظرت الدراسة في بيانات أكثر من نصف مليون شخص تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. والمشاركون في التجربة الذين صوروا أنفسهم على أنهم من النوع الزمني الليلي، أو "البوم" الليلي، كان أداؤهم أفضل في الاختبارات المعرفية من الذين وصفوا أنفسهم بأنهم يستيقظون مبكرا. كما كان أداء النوع الزمني المتوسط، أو "الحمامة"، أفضل في أداء مهام التفكير من النوع الصباحي.



يذكر أن مدة النوم الطبيعية التي تستغرق 7-9 ساعات لها علاقة بدرجات معرفية أعلى قليلا، لكن النوم الزائد، أي أكثر من 9 ساعات يرتبط بمعدلات أقل بكثير لدى جميع المشاركين في الاختبارات. وقد أثبتت نتائج الاختبارات كذلك أن النوم غير الكافي والزائد على حد سواء له علاقة بضعف صحة الدماغ.

وخلصت صحيفة PsyPost إلى أن الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد في الليلة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الوظيفة الإدراكية. ومن أجل تحسين قدرات التفكير، يجب على الناس فهم نمط نومهم الطبيعي، سواء في الصباح أو المساء، واتباعه.

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