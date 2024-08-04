تناولها في الصباح.. 4 مشروبات تخفض الكوليسترول وتقوي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة غير صحي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وكشف موقعي "hindustantimes" و "medicalnewstoday" عن مشروبات باللون الأحمر تخفض الكوليسترول المرتفع.

عصير الطماطم:

الطماطم غنية بمركب يسمى اللايكوبين، الذي يحسن مستويات الدهون ويقلل الكوليسترول الضار.

وقد يساعد تحويل الطماطم إلى عصير من زيادة محتواها من اللايكوبين والألياف التي تقلل الكوليسترول.

كما أن عصير الطماطم يسهم في تحسين مستويات الكوليسترول الضار.

عصير التوت:

التوت غني بمضادات الأكسدة والألياف ومركب الأنثوسيانين، ما قد يسهم في تقليل مستويات الكوليسترول.

كما أن التوت منخفض في السعرات الحرارية والدهون.

عصير البنجر:

يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواه العالي من النترات.

عصير الفراولة:

تحتوي الفراولة على الفلافونويدات الغذائية التي أثبتت فعاليتها في تحسين مستويات الدهون والبروتينات الدهنية لدى البالغين الذين يعانون من السمنة في البطن، ما يسهم في تحسين صحة القلب.

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