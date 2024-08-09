الامارات | «أسبوع الصيف للمطاعم» مغامرات «لذيذة» لاستكشاف أشهى المأكولات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مفاجآت صيف دبي عن عودة فعالية أسبوع الصيف للمطاعم، حيث يمكن للجميع الانطلاق في مغامرة شيقة لتناول الطعام في مختلف أنحاء المدينة واستكشاف الأطباق المتنوّعة بأفضل الأسعار، وذلك لمدة 10 أيام من 23 أغسطس الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل.

وتقدّم الفعالية الشهيرة للأصدقاء والعائلات والأزواج وزملاء العمل فرصة تجربة تذوق أشهى المأكولات فيما يزيد على 60 مطعماً رائداً يمكن حجزها حصرياً من خلال OpenTable.

وسيتم تقديم قوائم طعام محددة للغداء والعشاء إضافة إلى تجارب الفطور المختارة بأفضل الأسعار من خلال مجموعة من أرقى المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً.

ويُعد أسبوع الصيف للمطاعم أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، حيث يحتفي بما تقدمه المدينة من مأكولات متنوّعة وشهية. وجرى اختيار قائمة موسعة تضم أكثر من 60 مطعماً بعناية من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع قوائم محددة للغداء بسعر 95 درهماً، وأطباق عشاء مميزة بسعر 150 درهماً، كما تقدم وجهات مختارة ووجبات الفطور مقابل 69 درهماً فقط.

وينبغي لعشاق الطعام عدم تفويت فرصة استكشاف أرقى المأكولات بأفضل الأسعار وحجز طاولاتهم اليوم من خلال موقع وتطبيق OpenTable، حيث يتم تقديم هذه التجارب الحصرية لوقت محدود وتخضع الحجوزات للتوافر.

ويمكن لمحبي الطعام تذوق تشكيلة واسعة من المأكولات ابتكرها أشهر الطهاة من الشرق الأوسط إلى أوروبا والهند وغيرها الكثير.

ويُشكل أسبوع الصيف للمطاعم فرصة مثالية لعشاق الطعام الراغبين في اكتشاف تجارب استثنائية ومميزة بأفضل الأسعار، وتسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال المأكولات.