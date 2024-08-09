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الامارات | وفاة امرأة ايرانية دخلت المصعد وسقطت في بئره (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، قيل إنه لامرأة في إيران أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق قبل دخولها فدسّت كتابا لتدارك إغلاق الباب في محاولة لفتحه واستعماله، ولسوء حظها نجحت محاولتها وفتح باب المصعد، لكن امرأة بجانبها سبقتها لدخوله سقطت فوراً في الفراغ حيث كان الباب قد فتح دون وجود مصعد، ما أدى لوفاة المرأة على الفور. 

ورصد مقطع الفيديو المتداول كيف كانت المصادفة وكيف أودت الأقدار بامرأة أخرى غير تلك التي حاولت فتح باب المصعد، لكنها كانت دون أن تدري تساعد الضحية في الذهاب إلى قدرها.  
وعلق ناشطون أن هذا الفيديو على قسوته إلا أنه توعوي للانتباه في كيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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