الامارات | شركة صينية ترفض تعيين موظفين لا تتفق أبراجهم مع برج المدير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفادت صحيفة South China Morning Post، بأن شركة في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، رفضت تعيين أشخاص من مواليد عام الكلب وفقا للتقويم الصيني.

ووفقا للصحيفة، نشرت شركة Sanxing Transportation إعلاناً عن وظيفة شاغرة لموظف مكتب براتب يتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف يوان (420-550 دولارا). وخلال ذلك أشار الإعلان إلى أنه لن يتم قبول الطلبات من مواليد عام الكلب.

وأوضح أحد موظفي الشركة أن رئيسهم ولد في عام التنين، وهذه العلامة، بحسب المعتقدات التقليدية الصينية، لا تتوافق بشكل جيد مع مواليد عام الكلب، حيث أن عنصر العلامة الأولى هو الماء، والثانية - النار.

وحسب وكالة "تاس" للأنباء أثار الموضوع الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث اعتبرت سياسة شؤون الموظفين في الشركة المذكورة تمييزية.

ويعتمد نظام التقويم القمري الصيني التقليدي على دورة مدتها 60 عاما، ولتبسيط الأمر بشكل كبير، يمكن القول إنه مزيج بين حيوانات الأبراج الـ12 والعناصر الخمسة (الخشب، النار، الأرض، المعدن، الماء). ورمز عام 2024 هو التنين الخشبي الأخضر.