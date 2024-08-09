الامارات | بائع مثلجات يوزع "بوظة" مجانية على أفراد الشرطة ببريطانيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر رجل بريطاني مشهور على مواقع التواصل امتنانه لأفراد الشرطة، الذين يحاولون السيطرة على أعمال شغب عنصرية ومعادية للمهاجرين من خلال توزيع بوظة "آيس كريم" مجاناً من عربة يجوب بها أنحاء البلاد.

ونشر صاحب حساب "مستر تي كينغ أوف ديزيرتس" مقطعاً مصوراً ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬على تيك توك، التُقط في مدينة سندرلاند الإنجليزية وحصد أكثر من 2.6 مليون مشاهدة، يظهر فيه وهو يقدم البوظة لأفراد الشرطة.

وقال "مستر تي"، وهو بريطاني مسلم واسمه الحقيقي عاشق، لوكالة (رويترز) : "وددنا أن نظهر لهم بعض التقدير".

وحقق المقطع الذي امتد دقيقتين، وطلب فيه أحد أفراد الشرطة إعداد كعكة خاصة من البوظة لأحد زملائه بمناسبه عيد ميلاده، انتشاراً بين الجمهور البريطاني الذي يعتقد الغالبية العظمى منه أن أعمال الشغب غير مبررة.

وقال أحد المعلقين على المقطع: "هذا رائع، تذكر أنه تحت الزي الرسمي يوجد أب وزوج وعم وأخ وإنسان".

واندلعت أعمال شغب في احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بلدات ومدن في شتى أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي شهدت هجمات من مجموعات تنتمي إلى أقصى اليمين على مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.