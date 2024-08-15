الامارات | أم القتيل تحتضن القاتل في المحكمة وتطالب ببراءته: "أنا خلاص سامحته"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في قضية صدمت المصرييين، وأثارت استغراب الشارع، فاجأت أم مصرية المحكمة بالتنازل عن حق ابنها الذي قتل بطريقة بشعة، بل قامت باحتضان القاتل وسط المحكمة مطالبة ببراءته.

نادية البرديسي والدة القتيل، احتضنت قاتل ابنها أمس الأربعاء، وأجهشت بالبكاء في أحضانه مع مطالبتها بالإفراج عنه فيما هو يضمها بين ذراعيه ويقول: "والله قتلته غصب عني ومكنتش أقصد سامحيني".

وقالت الأم لقاضي محكمة جنايات المنصورة "أنا متنازلة عن حق ابني، وأتمنى انه محمد يطلع براءة لأنه ابن أختي وأنا اللي ربيته وأنا خلاص سامحته، وهو قتل ابني غصب عنه بعد قيام ولدي بالاعتداء عليه".

لكن المحكمة لم تأخذ بكلام الأم ببراءة المتهم وإن كانت أصدرت حكماً تخفيفياً بالحبس لمدة 15 سنة بدل الإعدام شنقاً.

جاء ذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم، الذي أكد أن المجني عليه رفع السكين في وجهه، ما دفعه إلى ضربه خوفا ودفاعا عن نفسه.

وكان المتهم محمد حسن المعروف بـ"كركر"، قام في يناير الماضي بقتل ابن خالته حاتم محمد البرديسي، الذي كان يعمل "سايس" سيارات، ذبحًا بالسكين، إثر شجار اندلع بينهما بسبب خلاف على مكان انتظار السيارات وتنظيفها.