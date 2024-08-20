إيطالي يطبع 12 مليون دولار مزورة.. لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غريبة، ألقت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، القبض على مزور يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 12 مليون دولار.

وبحسب موقع anews، وقع الحادث في مدينة نابولي الإيطالية، دون أن تكشف وكالة الشرطة الأوروبية عن اسم الرجل المشتبه به، لكنها أكدت أنه باع أوراقا نقدية مزورة بقيمة ثمانية ملايين يورو في أنحاء أوروبا.

وقالت، إن الشرطة صادرت نحو 3 ملايين يورو مزورة، حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي، من خلال عملية مشتركة بين السلطات الفرنسية والإيطالية.

وأضافت أن المزور المقبوض عليه مسؤول عن أكثر من 27% من جميع أوراق اليورو النقدية المزورة المكتشفة والممنوعة من التداول في 2023.

استخدم المزور قنوات التوزيع الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، مع تداول جزء كبير من العملة المزيفة في فرنسا، وكانت الأوراق النقدية المزيفة في المقام الأول من فئات 20 يورو و50 يورو و100 يورو.

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