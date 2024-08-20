3 عادات غير متوقعة تهدد خصوبة الرجال.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

انخفاض الخصوبة لدى الرجال من المشكلات الصحية المزعجة والمثيرة للقلق، ويجهل البعض أن هناك عادات يومية تلعب دوراً كبيراً في هذه المشكلة.

لذا بحسب ما ذكره موقعي indiaivf، clevelandclinic، إليك العادات الغير متوقعة التي يمكنها أن تهدد خصوبة الرجل.

العادات غير المتوقعة التي تهدد خصوبة الرجال

1- التدخين الإلكتروني:

تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تتسبب في إتلاف الحمض النووي، أو قتل الحيوانات المنوية، وبالتالي تحرم الرجال من الإنجاب.

2- ارتفاع درجة حرارة الخصيتين:

عادة ما يحدث ذلك عند الحرص على الذهاب لجلسات الساونا، أو الغطس في حوض ساخن، ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة منطقة الصفن، ويؤدي ذلك إلى إضعاف جودة وكفاءة الحيوانات المنوية، ويمكن أن تصل إلى موت الحيوانات المنوية.

3- الإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف:

يحرص الكثير من الرجال على استخدام أجهزة الكمبيوتر بصورة منتظمة، ووضعها على الفخذين يمكن أن ترفع درجة حرارة الصفن، ووضع أيضًا الهواتف في جيب البنطلون يتسبب في المشكلة ذاتها، مما ينتج عنه ضعف انتاج الحيوانات المنوية، أو قتلها، وبالتالي تقل فرص الإنجاب.

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