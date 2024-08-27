5 طرق فعالة لإزالة آثار المبيدات الحشرية من الفواكه والخضروات قبل تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المبيدات الحشرية هي مواد كيميائية تستخدم لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المحاصيل الزراعية، وبالرغم من أنها تسهم في زيادة إنتاج المحاصيل وجودتها، إلا أنها قد تترك بقايا على الفواكه والخضروات قد تشكل مخاطر صحية إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

وقد أظهرت الأبحاث أن التعرض المزمن لمستويات عالية من بقايا المبيدات الحشرية يمكن أن يسبب مشكلات صحية مختلفة، مثل الاضطرابات الهرمونية والسرطان والمشكلات العصبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل طرق غسل الفواكه والخضروات:

الشطف بالماء الجاري البارد:

أبسط وأكثر الطرق فعالية لإزالة بقايا المبيدات الحشرية السطحية هي شطف الفواكه والخضروات تحت الماء الجاري البارد.

كما أن الماء وحده يمكن أن يقلل من بقايا المبيدات الحشرية، على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن غسل المنتجات تحت الماء الجاري يزيل 80% من بعض بقايا المبيدات الحشرية.

استخدام فرشاة الخضروات:

بالنسبة للفواكه والخضروات ذات القشرة السميكة أو الخشنة، مثل البطاطس والخيار والجزر، فإن استخدام فرشاة الخضروات يمكن أن يساعد في إزالة البقايا بشكل أكثر فعالية.

بالنسبة للفواكه ذات القشرة السميكة مثل التفاح، يجب فركها جيدا لإزالة المبيدات الحشرية.

محلول الخل:

نقع الخضروات والفواكه في محلول الخل طريقة فعالة أخرى لإزالة بقايا المبيدات الحشرية.

ويمكن أن يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل في إذابة بعض بقايا المبيدات الحشرية، ما يجعلها أسهل في الشطف.

كما أن محلول الخل يمكن أن يزيل ما يصل إلى 98% من بقايا المبيدات الحشرية.

صودا الخبز:

تشتهر بقدرتها على إزالة بقايا المبيدات الحشرية بشكل فعال، حيث يمكن أن تزيل 96 % من بقايا المبيدات الحشرية من المنتجات.

نصائح إضافية للحد من التعرض للمبيدات الحشرية:

-يمكن أن يساعد تقشير الفواكه والخضروات في تقليل التعرض للمبيدات الحشرية، حيث تتركز العديد من البقايا على الجلد أو الطبقات الخارجية، ومع ذلك، يجب استخدام هذه الطريقة مع الغسيل، لأنها لا تزيل جميع البقايا.

-تناول نظام غذائي متنوع يسهم في تقليل خطر التعرض للمبيدات الحشرية من مصدر واحد، من خلال تناول مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات، يمكنك تقليل التأثير المحتمل للمبيدات الحشرية على صحتك.

-نقع الخضروات والفواكه في الماء والملح وتركها لمدة 10 دقائق ثم فركها برفق لإزالة الأوساخ والمبيدات الحشرية، وبعد ذلك غسلها تحت الماء الجاري.

الملح والكركم:

يمكن أن يكون استخدام الملح والكركم لغسل الخضروات والفواكه الطازجة طريقة فعالة لتنظيفها، حيث يساعد الملح على إزالة الأوساخ والبقايا، بينما يحتوي الكركم على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تسهم في تقليل البكتيريا على السطح.

الآثار الجانبية قصيرة المدى للمبيدات الحشرية:

تناول مستويات عالية من المبيدات الحشرية يمكن أن يسبب إزعاج الجهاز الهضمي، والغثيان والقيء والإسهال والصداع والدوار والارتباك.

وقد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية، مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو مشكلات الجهاز التنفسي، بعد تناول المنتجات الملوثة بالمبيدات الحشرية.

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