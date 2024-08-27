بعد ضبط آلاف العبوات الفاسدة.. كيف تتأكد من سلامة العصائر المعلبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

تكررت خلال الآونة الآخيرة وقائع رصد العصائر المعلبة الفاسدة، كان آخرها ضبط 6100 عبوة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع في أسيوط، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية التأكد من سلامة العصائر المعلبة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور وائل صلاح، استشاري التغذية العلاجية، إنّ العصائر المعلبة لا ينبغي أن تكون الخيار الأول لاحتوائها على نسب عالية من السكريات ومواد حافظة، قد تؤثر سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه ليس كل العصائر المعلبة الموجودة في الأسواق طبيعية؛ فبعضها يحتوي على طعم الفاكهة باستخدام المواد الصناعية، ولا تشمل عادة العناصر الغذائية الكاملة الموجودة في الفواكه الطبيعية.

وبيّن استشاري التغذية العلاجية، أنه في حالة الاضطرار لاستخدام العصائر المعلبة، يجب التأكد من تاريخ الإنتاج على العبوة، والتأكد من أن الشركة المصنعة لها ذات سمعة جيدة لتفادي المنتجات غير المطابقة للمواصفات، كما ينبغي أن تكون العلبة غير منتفخة.

وأشار الدكتور وائل صلاح إلى أن المشروبات الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات قد يكون طعمها غير مستساغ ورائحتها غريبة، وتحتوي على نسب مرتفعة من السكريات بشكل لافت، أو يكون من الصعب تمييز طعم العصير.

وأكّد استشاري التغذية العلاجية، أهمية قراءة الوصف المدون على العبوة؛ فعندما يُكتب "مشروب عصير"، فهذا يعني أنه ليس عصيرًا طبيعيًا ويأخذ الطعم فقط، أمّا المنتج الجيد فيُشار إليه بـ"عصير طبيعي".

ونصح "صلاح" بالاعتماد على العصائر الطبيعة المصنوعة في المنزل لمد الجسم بالعناصر الغذائية دون إضافة نسبة سكر عالية، مع الابتعاد عن المنتجات المعلبة مجهولة المصدر.

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