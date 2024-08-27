لعلاج القولون العصبي دون مسكنات.. 6 مشروبات عليك تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الناس من مشاكل في القولون، والتي تسبب ألما وانتفاخا وتشنجات مزعجة، لكن هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخفيف من أعراضه وتحسين الهضم، وفقا لموقعي "health" و"medicinenet".

شاي البابونج

يتميز شاي البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، ما يجعله مثاليا لتهدئة عضلات القولون وتخفيف التقلصات.

الماء

شرب كميات كبيرة من الماء من الطرق الفعالى التي تساعد على ترطيب الجسم وتطهير القولون.

عصير الليمون

الليمون غني بفتيامين سي الذي يعمل على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض القولون العصبي.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، لذا يساعد تناوله على تحسين الهضم وتخفيف الغثيان والقيء.

النعناع

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات والانتفاخ، كما أنه يعمل كمضاد للتشنجات، ما يجعله مثاليا للأشخاص الذين يعانون من تقلصات في القولون.

عصير الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب غنية بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.، بالإضافة إلى، احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تخف أعراض القولون العصبي.

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