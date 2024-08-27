هؤلاء الأشخاص ممنوعون من شرب القهوة في الطقس الحار.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحظى فنجان القهوة الساخن في الصباح بشعبية كبيرة لدى الكثيرين، فهو يمنحهم الطاقة اللازمة لبدء يومهم بنشاط وحيوية، ولكن هل تعلم أن هذا المشروب يحمل بعض المخاطر الصحية، خاصة في أيام الطقس الحار؟

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN لـ"الخليج 365" أن هناك فئات معينة يجب عليها توخي الحذر الشديد عند شرب القهوة، خاصة في الأجواء الحارة، وذلك لعدة أسباب:

مرضى الضغط المرتفع

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تضييق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر.

مرضى الكلى

القهوة مدرة للبول، ما يزيد من فقدان الجسم للسوائل، خاصة في الأيام الحارة، وهذا بدوره يزيد من تركيز الفضلات في الدم ويضع ضغطا إضافيا على الكلى، بالإضافة إلى ذلك، زيادة نسبة أملاح الأوكسالات في الجسم، ما يسبب تكوين حصوات الكلى.

مرضى قرحة المعدة

تحتوي القهوة على أحماض تهيج بطانة المعدة، ما يسبب الألم والالتهاب المصاحبين للقرحة.

ما هي الكمية الآمنة من القهوة؟

تنصح أخصائية التغذية بتناول 3 أكواب من القهوة كحد أقصى يوميا، مع مراعاة الحالة الصحية لكل فرد.

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