تناول هذا النوع من الفاكهة الخضراء يعزز صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - التفاح الأخضر ثمرة ذات طعم لذيذ ومتاح على مدار السنة يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعود بفوائد جمة على صحة الجسم والعقل.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن التفاح الأخضر غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن التفاح الأخضر يعزز صحة الدماغ، ويقي أمراض القلب والكوليسترول، كما أنه يعزز من صحة الجهاز المناعي، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

كما تساعد مضادات الأكسدة على الوقاية من السرطان وحماية صحة العظام، لأنه غني بالبوتاسيوم، كما يمنحك الشعور بالشبع؛ ويسيطر على إدارة الوزن.

وأضافت: "التفاح الأخضر يساعد على زيادة التركيز، ويقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف".

اقرأ أيضًا:

"جاب الديب من ديله".. جدارية لتوت عنخ آمون تكشف كيف قهر المصريون أعداءهم

سيدة تشتري منزلا بـ800 ألف دولار.. لن تتوقع ما وجدته - 10 صور تكشف

عادة تحول تناول الشاي إلى كارثة.. احذر هذا الأمر

باب السعد هيتفتح لهم.. 3 أبراج على موعد مع السعادة والانفراجات

العلبة وصلت لـ 4 آلاف جنيه.. أسعار حلاوة المولد تثير الجدل

قنبلة موقوتة.. هذا ما يحدث للكبد والكوليسترول عند تناول أجنحة الدجاج