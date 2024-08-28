 احذري تناول التونة أثناء فترة الحمل والرضاعة 

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت دراسة ألمانية الحوامل والمرضعات من تناول التونة وغيرها من الأسماك الكبيرة، بسبب احتوائها على مادة زئبق ضارة بصحّة الجنين والرضيع.

وأوضح المعهد أن سمك التونة يحتوي على نسبة عالية من ميثيل الزئبق (MeHg)، والذي يمكن أن يُضعف النمو العصبي للطفل، وفقاً لنتائج الدراسات العلمية.

وإلى جانب التونة يوجد ميثيل الزئبق في الماكريل والهلبوت وسمك أبو سيف والأنقليس وبلح البحر والحبار والسلطعون.

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