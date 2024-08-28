يتناوله الكثيرون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا الشاي 

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة روسية حديثة عن وجود ملوثات خطيرة في بعض أنواع الشاي المعروفة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة m24.ru ، أخطر أنواع الشاي هو الشاي المعبأ في أكياس، لأنه يحتوى بالإضافة إلى الشاي على غبار من مصادر مختلفة وبالطبع يعتمد كل شيء على ظروف الإنتاج. كما أن مادة الأكياس التي يعبأ فيها الشاي يمكن أن تحتوي على دقائق البلاستيك.

وبالإضافة إلى ذلك يتطور العفن في مثل هذا الشاي بسرعة، لذلك لا تنصح باستخدام شاي الأكياس دائما.

ووفقا لها، عند اختيار الشاي يفضل التركيز على شاي الأوراق الكبيرة وفي علب شفافة تسمح برؤية ما بداخلها. كما يجب التأكد من مدة صلاحيته.

وتقول: "يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية، ما يحسن الأداء والتركيز . كما أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود، لذلك ينشط أكثر".

وتشير إلى أنه مع هذا يجب تناول أي نوع من أنواع الشاي باعتدال - 4 أكواب في اليوم. كما لا ينصح بشرب الشاي المركز، لأنه يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب ويثير الجهاز العصبي.

وتحذر الخبيرة من احتواء الشاي على زيوت تتأكسد بسرعة عند تعرضه للشمس، ما يجعله ضارا. وبمجرد تعرض الشاي للرطوبة يتطور فيه العفن والبكتيريا بسرعة.

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