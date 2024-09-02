مفاجآت في تأثير البلح الأحمر على السكر والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يُعتبر البلح الأحمر من الأطعمة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بفضل مذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز صحة الجسم، لكن يتساءل البعض عن تأثير البلح الأحمر على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن البلح الأحمر غني بالسكر الطبيعي، لذا فإن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم، ولكن هذا التأثير يكون طفيفًا بفضل احتوائه على الألياف التي تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات معتدلة.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البلح الأحمر غني بمضادات الأكسدة والألياف، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وخاصة الكوليسترول الضار، وهذا يمكن أن يحمي القلب من خطر الإصابة بالأمراض ويقي الأوعية الدموية من الجلطات وتصلب الشرايين.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بتناول البلح الأحمر بكميات معتدلة، للاستفادة من قيمته الغذائية وتجنب الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناوله.

اقرأ أيضا:

4 أعراض تكشف إصابة طفلك بجدري القرود - احذرها

احذر هذه العلامات.. تعرّف على أنواع سرطان الجلد وأكثرها خطورة

هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول البلح الأحمر.. لن تتخيل

تناولها على الريق.. 6 مشروبات تقلل الكوليسترول وتزيل السموم من الكبد والكلى

لن تصدق تأثير تناول الكوارع على القلب والكلى والكبد.. مفاجأة