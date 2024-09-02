بسبب لحم الضأن.. مشاجرة عنيفة بين عائلتي عريس وعروسة ليلة الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تحول حفل زفاف في ولاية تيلانجانا الهندية إلى فوضى عارمة بعد أن اشتعل النزاع بين عائلتي العريس والعروس، بسبب كمية لحم الضأن المقدمة في الحفل.

ووقع الحادث عندما غضب بعض الحاضرين من أهل العريس، بعد اكتشافهم أنهم حصلوا على كمية أقل من لحم الضأن، وفقًا لموقع "news18".

بدأت المشكلة عندما اكتشف مجموعة من الشباب من أهل العريس أن الطاهي وزع كمية أقل من لحم الضأن عليهم مقارنة بالآخرين، وسرعان ما تطور الخلاف إلى مشاجرة عنيفة بين عائلتي العروس والعريس.

تفاقم الموقف عندما بدأ الطرفان في مهاجمة بعضهما البعض بالحجارة والعصي، فيما انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الضيوف المصابين والمارة الذين حاولوا التدخل، مما استدعى تدخل الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن 8 أشخاص أصيبوا في الاشتباك وتم نقلهم إلى المستشفى، كما جرى تسجيل قضية ضد 11 فردًا متورطين في الحادث.

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