ما فوائد وأضرار غسول الفم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

منتجات غسول الفم جزءا من روتين العناية بالفم اليومي للكثيرين، لكن على النقيض الآخر، تحتوي هذه المنتجات على مكونات ضارة فيها تؤثر على الصحة.

ما المواد الضارة الموجودة في غسول الفم؟

كشفت مجلة "أوكو تست" الألمانية عن وجود بعض المواد الضارة في العديد من منتجات غسول الفم، ومن أبرز هذه المواد:

ميثيل الساليسيلات

هذه المادة قد تؤثر على الخصوبة وتسبب الحساسية، وقد صنفها الاتحاد الأوروبي كمادة ضارة.

كبريتات لوريل الصوديوم

تسبب هذه المادة تهيج الأغشية المخاطية الحساسة في الفم.

زيت شجرة الشاي

يسبب الحساسية ويؤثر سلبا على الخصوبة.

وأشارت المجلة إلى أن غسول الفم ليس ضروريا للعناية بالأسنان، لكنه وسيلة مفيدة لنظافة الفم، ويكون مفيدًا في بعض الحالات مثل، الالتهابات اللثوية الحادة، صعوبة تنظيف الأسنان بسبب وجود تقويم ثابت.

كما يعد غير مناسب للأطفال دون الـ6 بسبب خطر ابتلاع كميات زائدة من الفلورايد، وعلى الأطفال، بين 6 و10 أعوام، استخدام غسول الفم فقط تحت إشراف الآباء.

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