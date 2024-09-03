للآباء والأمهات.. أطعمة مفيدة لأطفالكم في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يحرص الكثير من الآباء إلى توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة لأطفالهم.

في هذا الصدد، أشارت الدكتورة الأمريكية جاكلين ألبين، أستاذة طب الأطفال في جامعة تكساس بالولايات المتحدة، إلى أهمية توفير وجبة غداء متوازنة تحتوي على نسبة كبيرة من الفواكه والخضروات، وفقا لموقع "هيلث داي".

مكونات الوجبة المثالية

الفواكه والخضراوات: تشكل حوالي 50% من الوجبة، وتوفر الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الطفل.

الحبوب الكاملة: توفر الطاقة اللازمة للنشاط البدني والعقلي.

البروتينات: تُسهم في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ويمكن الحصول عليها من مصادر مثل اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج، والأسماك، والبقوليات، والمكسرات.

الدهون الصحية: تساعد على نمو الدماغ وإمداد الجسم بالطاقة، وتوجد في الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور.

نصائح لوجبة مدرسية صحية ولذيذة

شجع طفلك على المشاركة في اختيار وإعداد وجباته.

تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والألوان لجعل الوجبة أكثر جاذبية.

استغلال بقايا الطعام من العشاء لإعداد وجبات غداء صحية.

إضافة الدهون الصحية إلى الوجبة من خلال إضافة الأفوكادو أو المكسرات إلى الساندويتشات أو السلطات.

تقديم مصادر مختلفة للبروتين مثل الدجاج والسمك والبقوليات.

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