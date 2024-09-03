ما المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار الطبيب الروسي جريجوري فلاكس، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، أن عملية تساقط الشعر جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الشعر، حيث يفقد الإنسان ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا بشكل متوسط، وهذا الأمر لا يدعو للقلق، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف أن تتأثر عملية تساقط الشعر بعدة عوامل، منها:

العوامل الوراثية.

العمر.

الاضطرابات الهرمونية.

الإجهاد.

التغذية غير المتوازنة.

الأدوية كأثر جانبي.

منتجات العناية بالشعر.

كيف يمكنك تقييم مستوى تساقط الشعر؟

للتأكد من أن تساقط الشعر لديك ضمن المعدل الطبيعي، يمكنك حساب عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع، إذا كان العدد أقل من 350 شعرة، فهذا تساقط طبيعي ولا يستدعي القلق.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت زيادة ملحوظة في تساقط الشعر، أو إذا ظهرت عليك أعراض أخرى مثل الحكة أو القشرة، فمن الضروري استشارة طبيب جلدية لتشخيص السبب وعلاجه.

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