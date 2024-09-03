ما فوائد وأضرار النوم على مرتبة صلبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار الطبيب الروسي نيقولاي باتسيلينكو، أخصائي جراحة العظام إلى العديد من الفوائد التي يجنيها الأشخاص من النوم على مرتبة صلبة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

فوائد النوم على مرتبة صلبة:

دعم صحة العمود الفقري

تساعد المرتبة الصلبة على الحفاظ على استقامة العمود الفقري، ما يقلل من الضغط على الأقراص الفقرية ويخفف آلام الظهر.

تخفيف آلام المفاصل

المرتبة الصلبة تخفف الضغط على المفاصل، ما يجعلها خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو الوزن الزائد.

الوقاية من مشكلات العمود الفقري

يوصى بالنوم على مرتبة صلبة للأطفال والمراهقين لتقوية العظام وتكوين عمود فقري سليم.

أضرار النوم على مرتبة صلبة:

بالرغم من الفوائد، إلا أن الدكتور باتسيلينكو حذر من أن النوم على مرتبة صلبة له بعض العواقب السلبية على بعض الأشخاص، مثل عدم الراحة بسبب الضغط الزائد على الكتفين والوركين، بالإضافة إلى، مشكلات في الدورة الدموية وتنميل الأطراف، وتفاقم آلام الظهر المزمنة أو مشكلات المفاصل المعقدة.

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