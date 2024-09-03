هذا ما يفعله شرب القهوة بدماغك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القهوة من المشروبات الشائعة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لمذاقها اللذيذ واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة، ولكن ما تأثيرها على الدماغ؟

في هذا الصدد، كشف الطبيب الروسي فلاديمير مارتينوف، أخصائي طب الأعصاب، عن تأثير القهوة على صحة الدماغ، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

لفت "مارتينوف" إلى أن استهلاك القهوة باعتدال يُسهم في تحسين وظائف الدماغ، فالكافيين، المادة المنبهة الموجودة بها، يعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي ما يؤدي إلى تحسين الذاكرة وتعزيز قدرة الدماغ، بالإضافة إلى، زيادة التركيز والانتباه، وتحسين المزاج وتقليل الشعور بالإجهاد.

حماية الدماغ من التلف

بالإضافة إلى فوائدها في تحسين الوظائف الإدراكية، تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تؤدي دورا مهما في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الجرعة المثالية

يوصي الطبيب بتناول ما بين 300 إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة، دون الخوف من أي آثار جانبية، ومع ذلك، يجب مراعاة أن كمية الكافيين تختلف من نوع قهوة إلى آخر، لذلك ينصح بالاعتدال في الشرب.

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