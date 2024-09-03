احذري هذه المواد الضارة في بلسم الشعر المصبوغ

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت مجلة "أوكو تست" الألمانية أن العديد من أنواع بلسم الشعر المصبوغ تحتوي على مواد كيميائية ضارة، تسبب مخاطر صحية على المدى الطويل.

ما هي هذه المواد الضارة؟

كلوروميثيل أيزوثيازولينون

هذه المادة الكيميائية تُصنف كمسبب قوي للحساسية، وتسبب تهيجا في الجلد وفروة الرأس، بالإضافة إلى مشكلات في الجهاز التنفسي.

مركب المِسك متعدد الحلقات "جالاكسوليد"

هذا المركب يتراكم في أنسجة الجسم الدهنية، وقد يؤثر سلبا على النظام الهرموني.

فلتر الأشعة فوق البنفسجية "إيثيل هكسيل ميثوكسيسينامات"

بالرغم من فوائده في حماية لون الشعر، إلا أن الدراسات أظهرت أن هذه المادة قد تكون نشطة هرمونيا وتؤثر على الجهاز الهرموني.

لماذا تحتوي هذه المنتجات على مواد ضارة؟

تضاف هذه المواد الكيميائية إلى بلسم الشعر المصبوغ لـ تثبيت الصبغة وحمايتها من التلاشي، وحماية الشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

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